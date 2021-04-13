Genç kadın feci şekilde can verdi

Kaza, Yatağan-Muğla karayolu Menteşe Evleri mevkisinde meydana geldi. Aydın’dan Muğla istikametine seyir halinde olan Erol Ç. yönetimindeki 48 NU 191 plakalı otomobil, polis uygulama noktasına 400 metre mesafede yolun karşısına geçmeye çalışan Gülseren Reşadiyeliye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Reşadiyeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Erol Ç.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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