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Genç kadın feci şekilde can verdi

Antalya’da çıkan ev yangınında 22 yaşındaki genç kadın yanarak hayatını kaybetti. Yangında genç kadının 3 yaşındaki kızı ile üvey babası, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Güncellenme: 17:24, 27/02/2021
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Genç kadın feci şekilde can verdi

Yangın, 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Feti Okyar Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı.

Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, bu sırada evde Şükrü Uysal, üvey kızı Emine Dilek Kuru ve Kuru’nun 3 yaşındaki kızı Afşin Uysal’ın bulunduğu belirtildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine itfaiye ekipleri ve polisler, içerideki Şükrü Uysal ile torunu Afşin Uysal'ı kurtarırken, alevler arasında kalan Emine Dilek Kuru kurtarılamadı. Genç kadın feci şekilde yanarak can verirken, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Yangının görgü şahitlerinden apartman yöneticisi Ali Güllüpınar, “Markette çalışan arkadaşım beni aradı, yan tarafta yangın var diye bende hemen kalktım geldim. Şükrü abi ile torununu kurtardık ama kızını kurtaramadık kızı vefat etti. Yangının neden çıktığı bilinmiyor” dedi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin çalışmasının ardından Kuru'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İHA

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