Genç kadını cinsel organını göstererek taciz etti

Bursa’da G.Ş. adlı genç kadın staj yaptığı iş yerine yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir kişi tarafından takip edilmeye başlandı.

Park etmiş araçların arasından çıkan sapık, kadına cinsel organını göstererek kaçtı.

“DÜN DE AYNI HAREKETİ YAPTI”

Tacize uğradığı anın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak sapığın yakalanmasını isteyen G.Ş., “Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve cinsel organını hazırlayıp benim geçmemi bekledi. Bunu anladım. Çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken şeyini açmaya çalıştı ve bugün de aynı haraketi yapacağını anlayıp video çektim” ifadelerini kullandı.

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