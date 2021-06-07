Genç kızın balkondan düşerek ölmesiyle ilgili davada savcı beraat istedi

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ölen genç kızın annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem katılırken, sanık Serdaş T., SEGBİS ile bağlandı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mütaalasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Serdar T.’nin ‘Evi terk eden çocuğun, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak, ‘Cinsel saldırı’ ve Kasten öldürme’ suçlarından, kesin delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat ettirilmesini talep etti.

Serdar T.’ye ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini isteyen savcı, evi kiraya veren tutuksuz sanık için de beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019’da 17 yaşındaki Ebru Erdem’in bir binanın 9’uncu katından teras katına düşerek öldüğü, maktulün yanındaki Serdar T.’nin olaydan sonra taksiye binerek, hızlıca uzaklaştığı anlatıldı.

Ölen Ebru Erdem’in kanında çoklu uyarıcı madde, sanık Serdar T.’nin kanında esrar tespit edildiği ifade edilen iddianamede, Serdar T. hakkında ‘Çocuğa yönelik kasten öldürme’ ve ‘Suç sonucu ölümün olması’ sebebiyle çocuğun cinsel istismarı suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca Serdar T hakkında ‘Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak’ ve ‘Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede diğer sanık Kemal S.’nin ise ‘Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. DHA