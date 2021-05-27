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Gençlerin kavgasında bıçaklar çekildi! Yaralılar var

Samsun'da gençler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Güncellenme: 18:39, 27/05/2021
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Gençlerin kavgasında bıçaklar çekildi! Yaralılar var

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavgada 17 yaşındaki İ.C.K ile karşı taraftan olan B.T.(18) ve E.K.(18) yaralandı. Yaralılardan İ.C.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla, B.T.ve E.K. ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan B.T. ve E.K. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. İ.C.K. alacak-verecek tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendisini yaralılardan E.K.’nin bıçakladığını, E.K. ile arkadaşını da U.C.K.’nin (18) bıçakladığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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