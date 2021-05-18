Gençlik Bayramı’nda Ceza konseri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da pandemi şartlarında kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bayram için online platformlar üzerinden bir dizi etkinlik düzenleyecek. Kutlamalar kapsamında Can Bonomo ve Ayben'in de konuk sanatçı olarak katılacağı Ceza konseri 19 Mayıs akşamı saat 21.00'de başlayacak. Konser İBB'nin online platformlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLİK FESTİVALİ

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen Gençlik Festivaline, Türkiye'nin her yerinden gençler sosyal platformlar üzerinden ücretsiz şekilde katılabilecek. Festival, 19-22 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca canlı konserler, sohbetler ve e-spor turnuvalarına sahne olacak.

MİNİ KONSERLER

Etkinlikler kapsamında sevilen sanatçılar canlı yayında konser verecek. 19 Mayıs'ta Eypio; 20 Mayıs'ta Fatma Turgut; 21 Mayıs'ta İlyas Yalçıntaş; 22 Mayıs'ta Feride Hilal Akın en güzel şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, eski milli basketbolcu Sinan Güler, yazar Kaan Sezyum, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, komedyen Cem İşçiler, Twitch yayıncısı Jahrein, Youtube yayıncısı Post 42 ekibi ile Youtube yayıncısı Mesut Can Tomay ve Ali Biçim de gençlerle buluşacak.

E-SPOR TURNUVALARI

Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends turnuvaları ile oyun tutkunlarının üst düzey rekabeti festivali büyük heyecan katacak. Turnuvalarda başarı elde eden oyuncular sürpriz ödüllerin sahibi olacak.

İMAMOĞLU GÖSTERİ MAÇINA ÇIKACAK

İBB, Bayram coşkusunu artıracak bir de tenis gösteri maçına ev sahipliği yapacak. Haliç'te deniz üzerine kurulacak platformda düzenlenecek tenis müsabakasının kazananı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir gösteri maçı oynayacak. 19 Mayıs'ta saat 15.00'te başlayacak etkinlik, İBB sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU STADI AÇILIYOR

İBB, yenileme çalışmalarını tamamladığı Silivri Müjdat Gürsu Stadı'nın açılışını da 20 Mayıs günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı etkinlikle yapacak.