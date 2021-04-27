Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 14.00 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlerin sardığı fabrikada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor.

SAATLERDİR SÜRÜYOR

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında saat 14.00 sularında başlayan yangın, saatlerdir devam ediyor.

Adana ve Hatay itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçrama riskinin önlendiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığı yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. DHA