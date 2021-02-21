Olay saat 05.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Azade Sokak’ta meydana geldi. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevleri gören fabrika çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat içinde kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Fabrika işçisi Ali Akdoğan yangınla ilgili olarak “Bir baktım plastikler tutuşmuş, hemen itfaiyeyi aradık. Çok zarar var” dedi. Bir başka işçi Hüseyin Ergin ise “Nasıl başladığını bilmiyorum. Biz uyuyorduk, yandaki arkadaşlar bizi uyandırdı. Yangın yan tarafta başlamış bize de sıçradı” şeklinde konuştu. (İHA-DHA)