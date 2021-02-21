Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

İstanbul Ümraniye'deki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmazken, fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:29, 21/02/2021
HaberlerGünün İçinden

Olay saat 05.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Azade Sokak’ta meydana geldi. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevleri gören fabrika çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat içinde kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Fabrika işçisi Ali Akdoğan yangınla ilgili olarak “Bir baktım plastikler tutuşmuş, hemen itfaiyeyi aradık. Çok zarar var” dedi. Bir başka işçi Hüseyin Ergin ise “Nasıl başladığını bilmiyorum. Biz uyuyorduk, yandaki arkadaşlar bizi uyandırdı. Yangın yan tarafta başlamış bize de sıçradı” şeklinde konuştu. (İHA-DHA)

istanbul Polis Sağlık Sanayi yangın
Yayınlanma Tarihi:08:18,