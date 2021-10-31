Gezi teknesi battı, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı

Mersin’in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi açıklarında gezi teknesi su alarak battı. Teknede bulunan 2 kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı.

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Şahin D. ve Emine Y., Mersin'in Erdemli ilçesindeki balıkçı barınağından 25 metre uzunluğundaki 10 kişilik gezi teknesini Alanya'da satmak üzere yola çıktı. Tekne Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi Tisan bölgesi Köpektaşı mevkiinde makine dairesinin su alması ile batmaya başladı. Bölgede teknesi ile balık avlayan Ahmet Galip İnce, durumu fark ederek Şahin D. ve Emine Y.'nin bulunduğu gezi teknesine yanaştı. Ahmet Galip İnce iki kişiyi teknesine aldıktan bir dakika sonra gezi teknesi battı.

Teknenin batma anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken, Ahmet Galip İnce daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri Şahin D. ve Emine Y.'yi alarak ifadelerini almak üzere Sahil Güvenlik Merkezi’ne götürdü. Şahin D. ve Emine Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.