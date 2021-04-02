Gri listede aranan terörist sınırı geçerken yakalandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* DEAŞ silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında; 2015 Ekim ayı içerisinde DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında “Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu” şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan ve H.T.O isimli kadın şahıs, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke/Hol kampından kaçarak, ilimiz Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollardan ülkemize geçişi esnasında görevlilerimizce yakalanmıştır. H.T.O isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte Adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak ilimiz Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.

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