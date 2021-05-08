Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gümrükte yakalanan kaçak ilaçları çaldılar

Van'da gümrükte ele geçirilen kaçak ilaçları analiz edilmesi için gönderildiği İl Sağlık Müdürlüğü'nün deposundan çaldığı belirlenen 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. 

Güncellenme: 12:30, 08/05/2021
HaberlerGünün İçinden

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında 5 farklı kurum ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalınmayla ilgili 125 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, 5607 sayılı kaçakçılık kanunu kapsamında gümrükte yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından el konularak analiz edilmesi için Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen ilaçları depodan çalan 3 kişinin kimliklerini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliler M.T., E.E., H.İ.S.yi gözaltına aldı.

İpekyolu ilçesindeki iş yeri ve kurumda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili de Ö.S. ve H.A. çaldıkları 2 matkap, 1 spiral makinesi, 60 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 5 metre uzunluğunda kaynak kablosu ile yakalandı.

Tuşba ilçesinde iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili de çalışma yapan polis, Ö.O.yu gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 2 motosiklet ve motosiklet malzemeleri ele geçti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlginizi ÇekebilirEvden servet çalan hırsızlar tutuklandıEvden servet çalan hırsızlar tutuklandı
aydın Emniyet motosiklet Polis Sağlık Van
Yayınlanma Tarihi:12:07,