‘Günah keçisi biz miyiz?’

Cem YILDIRIM/ANKARA

15 aydır faaliyet alanları kapalı olan davet ve etkinlik sektörünün temsilcileri, virüs salgınında hiçbir rolleri olmadığını belirterek destek istediler. Son 9 ayda tüm alanlarda kademeli de olsa faaliyet başlarken düğün, davet ve diğer etkinliklerin ertelenmesinin kabul edilemeyeceğini savunan sektör temsilcileri 17 Mayıs'ta işe dönmek istediklerini vurguladılar.

Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu ile Ege Davet ve Etkinlik Federasyonu'nun öncülüğünde kurulan Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu ( TESKON ) adına bir açıklama yapan Başkan Erol Yıldırım, ‘'Düğün ve etkinlikler sadece bir kutlama ya da eğlenceden ibaret değil. 50'ye yakın meslek grubuna doğrudan iş sağlayan bu sektörde 1 milyondan fazla çalışan 15 aydır işsiz.. Artık bir günü bile kaybetme şansımız yok'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Kafe ve restoranlarda, otellerde yaşanan salgın riski, denetimli etkinlik mekanlarında yaşanabilecek riskten çok daha büyüktür. HES kodu ve maske ile giriş yapılacak denetimli mekanlarda yapılacak düğünler ve diğer davetler filyasyonu mümkün organizasyonlardır. Katılan misafirler bellidir ve takibi mümkündür. Bir insan, yılda en çok 2-3 düğüne ya da kurumsal davete katılır ve davetlerde geçirdiği sürenin yıllık ortalaması da 6-9 saattir. Etkinliklerde geçirilen yıllık toplam süre, toplu taşıma, AVM, Pazar yeri, kafe, restoran ve diğer kalabalık alanlarda geçirilen haftalık toplam sürenin çok çok altındadır. Biz de artık 17 Mayıs'ta işimize dönmeyi bekliyoruz. Etkinlik sektörü firmaları ve 1 milyondan fazla çalışanı, seyirci alınan maçlara, şampiyonluk kutlamalarına, protesto gösterilerine, kalabalık cenaze törenlerine, kongrelere gösterilen müsamahanın neden kendilerine gösterilmediği sorusunun cevabını arıyor.”