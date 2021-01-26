Güneş enerjisiyle 7 ayda 700 bin TL tasarruf

İskenderun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisini karşılamak adına Güneş Enerji Santrali'ni inşa eden ve içme suyu depolarının enerjisini karşılamak için de güneş enerji panelleri yerleştiren HATSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, süreç içinde hem enerji tasarrufu hem de maddi tasarruf sağlandığına dikkat çekildi.

HATSU'nun yüksek verimliliği olan, çevreye zarar vermeyen, tükenmeden sürekli kendisini yenileyen enerji kaynaklarına yöneldiğini ve yatırımlar geliştirdiğinin altı çizilen açıklamada, İskenderun Güneş Enerji Santrali(GES) ile faaliyete geçtiği yaklaşık 7 aylık sürede 834 MWh elektrik enerjisi üreterek 708 bin TL tasarruf sağlandığı kaydedildi.