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Güngören’de silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Güngören'de mobilyacılık yapan iki kardeş ile komşuları arasında kavga çıktı. Kavgada, komşularının silahla ateş açtığı kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Güncellenme: 21:12, 15/06/2021
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Güngören’de silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi’nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Salih ve Ekrem H. kardeşlerle komşuları Selahattin T. arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Selahattin T. silahını çekerek iki kardeşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan kardeşlerden Ekrem H. olay yerinde hayatını kaybederken, Salih H. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, saldırgan Selahattin T. yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. DHA

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