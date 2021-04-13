İstanbul’da ‘sürüngen hırsızlar’ kamerada

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 07.15 sıralarında Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerindeki iş yerinde yaşandı.

Geldikleri hafif ticari aracı otomobil yedek parçası satılan iş yerinin önüne yanaştıran 5 kişi, ilk denemelerinde kepenkleri açamadı. Ayrıldıktan 5 dakika sonra tekrar gelen şüpheliler, levye yardımıyla kepenkleri açıp sürünerek iş yerine girdi.

‘Sürüngen hırsızlar’ saniyeler içinde 18 akü çalıp, geldikleri araçla kaçtı. Alarmın cep telefonuna mesaj göndermesi üzerine gelen iş yeri sahibi Süleyman Dikici, kepenklerin açıldığını fark etti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dikici, akülerin çalındığını görünce polise haber verdi. Polis ekipleri hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

“SÜRÜNEREK İÇERİ GİDİYORLAR”

İş yeri sahibi Süleyman Dikici, “Sabah 06.30 sıralarında iş yerimizin alarmı çalmış telefona mesaj geldi.

İş yerine geldiğimizde hırsızlık olayının olduğunu gördük. Polis gelip gerekli incelemeleri yaptı. Bir araç içinde 4 kişi yere yatıp sürünerek içeri geliyorlar. Kepengi levye ile açıyorlar mevcut olan aküleri çalıyorlar. Bir kez geliyorlar açmaya çalışıyorlar açamıyorlar geri gidip tekrar geri geliyorlar. İkinci seferde başarılı oluyorlar. 10 bin lira üzerinde zararımız oldu” dedi.

“18 AKÜ ALIP GİDİYORLAR”

İş yeri çalışanı Engin Yavuz ise, “Hırsızlar önce geliyorlar baya bir uğraşıyorlar, açamıyorlar. Aradan beş, altı dakika sonra tekrardan geliyorlar. Kepengi kırıp açıyorlar. Sürünerek içeri giriyorlar. Üç dakika içinde 18 akü alıp gidiyorlar. Toplam 5 kişi biri şoför 4 kişi de hırsızlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların kepenkleri kırdığı, bir kişinin ilk önce sürünerek içeri girdiği, ardından diğer kişilerin de içeri girerek saniyeler içine aküleri çaldığı görülüyor. (DHA)