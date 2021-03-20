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Hakkari’de 204 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakkari Yüksekova'da yapılan operasyonda 204 kilo 200 gram eroin maddesi, 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre eroin ham maddesi ele geçirildi. Operasyonu yapan emniyeti tebrik eden İçişleri Bakanı Soylu, "Ne finansmanına ne patlayıcısına tahammülümüz yok! Göz açtırmadan mücadeleye devam" dedi.

Güncellenme: 00:50, 20/03/2021
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 19 Mart günü yapılan çalışmalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildiğini, şüpheli 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

KAMYONDA GİZLENDİ

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda takibi yapılan kamyonun durdurulduğu, aracın çeşitli yerlerine uyuşturucu maddelerin gizlendiği görüldü.

SOYLU’DAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova’da yapılan operasyon kapsamında uyuşturucu maddenin yanı sıra 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (eroin ham maddesi), 2 çelik yelek ele geçirildiğini de belirtti.

Hakkari Emniyeti’ni sosyal medya hesabından tebrik eden Soylu, “Ne finansmanına ne patlayıcısına tahammülümüz yok! Göz açtırmadan mücadeleye devam” mesajını paylaştı.

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