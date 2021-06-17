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Halk Ekmek büfesini ateşe vermişti… İstenen ceza belli oldu

Bakırköy'de geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Halk Ekmek büfesini yaktığı iddia edilen şüpheli Ali Yıldız'ın "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması", "Gece vakti hırsızlık" , "Kamu malına zarar verme" ve "İş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 29 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Güncellenme: 11:38, 17/06/2021
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Halk Ekmek büfesini ateşe vermişti… İstenen ceza belli oldu

Şüpheli Ali Yıldız’ın savunmasında corona virüs izni sebebiyle cezaevinden çıktığını, olay anında acıktığını ve ekmek büfesine gittiğini, büfenin kapısının açık olduğunu belirtti.

Yıldız’ın içeri girip ekmek ve su aldığını ayrıca üşüdüğü için montu aldığını, büfeyi kendisinin yakmadığını belirterek suçlamayı kısmen kabul ettiği kaydedildi.

4 SUÇTAN 29 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede dosyada bulunan kamera görüntülerine göre şüphelinin bir kaç sefer büfeye girdiği ve son çıkışından hemen sonra yangının başladığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin yangını kabul etmese de, dosyadaki kamera görüntülerine göre büfeyi yaktığı anlaşıldığından cezalandırılması istendi.

İddianamede şüpheli Ali Yıldız’ın “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması” , “Gece vakti hırsızlık” , “Kamu malına zarar verme” ve “İş yeri dokunulmazlığının ihlali” suçlarından toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

 

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Bakırköy Corona İBB istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yayınlanma Tarihi:11:25,