Halk otobüsü şoföründen yolcuya dayak

İzmit kent merkezi ve Gündoğdu Mahallesi arasında sefer yapan otobüste seyahat eden yolcu, durakta durmadığı iddia edilen otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförünün, otobüs durağında durması için butona basılması gerektiğini söylemesi üzerine, ismi öğrenilemeyen yolcu tepki göstermeye devam etti. Otobüs şoförü ve vatandaş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Daha sonra otobüs şoförü, yolcuya vurmaya başladı. Bazı vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.



“NİYE DUYMUYORSUN”

Olayın ardından tartışmanın otobüs güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otobüse binen yolcunun şoföre “Niye durmuyorsun?” diyerek tepki gösterdiği, şoförün ise şahsa cevap verdikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

Yolcunun da hala konuşmaya devam ettiği, ardından şoförün yerinden kalkarak yolcuyu ittirdiği de kaydedildi. Otobüste bulunan bir başka yolcu ise, şoför ile tartışan yolcunun butona basmadığını söylüyor.

Aracı durduran şoför ile yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcu otobüsten inmeyince, Kapıyı açtık inmedin, diğer durakta inersin o zaman diyen şoför, yoluna devam etti. Bir süre daha devam eden tartışmanın ardından şoför, aracı durdurup, İn arabadan adamın canını sıkma dedikten sonra yolcuyu kolundan iterek indirdi.

Yolcu da iterek karşılık verince şoför, tekme tokat saldırdı. Kavgayı, araya giren diğer yolcular ayırdı. Otobüs şoförü, daha sonra araca binerek seferine devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, sürücü soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden alındı.

(DHA-İHA)

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