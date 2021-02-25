Halk otobüsünün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kaza, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Umut Ali G., Selçuklu Caddesi üzerinde arkadaşıyla oyun oynarken bir anda yolun karşısına geçmek istedi. Ancak yola inen Umut Ali’ye, Kızlay-Sıhhiye seferini yapan özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada savrulan 11 yaşındaki çocuk, kanlar içinde yerde kaldı.

Ağır yaralanan Umut Ali, haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

Kaza sonrası Umut Ali’ye ilk müdahaleyi yapan esnaf Sait Vural, “İki çocuk burada oyun oynuyordu. Daha sonra kaldırımdan bir adım aşağı attığı sırada otobüs çarptı. Biz esnaf olarak ilk müdahaleyi çocuğa yaptık. Ardından ambulans ve polise haber verdik” dedi. (DHA)