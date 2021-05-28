Hastalıktan ölmüş hayvanların etlerini satarken yakalandılar

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi'nde yaşayan çiftçi A.D.’nin hastalanarak ölen büyükbaş hayvanlarını sağlıksız koşullarda nakliyesini yaparak Aydın'ın Çine ilçesindeki kasap M.A. ile birlikte sattığı ihbarı üzerine jandarma baskın düzenledi.

A.D. nin çiftliği ile M.A. nın kasap dükkanına düzenlenen baskında çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 09 FS…. Plakalı kamyonete ulaşılıp ve plakadan araç sahibinin M.A. isimli şahıs tespit edilerek arama gerçekleştirildi. Aramada, etlerle birlikte 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildiği ve M.A.'nın ölmüş hayvanı aldığını söylediği belirtildi. Gözaltına alınan A.D. ve M.A. ile ilgili adli işlem başlatıldı.