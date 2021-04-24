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Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Samsun'da hastanede memur olarak çalışan bir kişi evinde ölü bulundu.

Güncellenme: 18:48, 24/04/2021
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Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Olay, Samsun’un Havza ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza Devlet Hastanesinde memur olarak çalışan 53 yaşındaki Ahmet Korkmaz’dan haber alamayan arkadaşları itfaiye merdiveni yardımıyla 3. kattaki evine girdi.

Mutfak balkonundan içeri giren arkadaşları Korkmaz’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay polise haber verildi. 2 çocuk babası Ahmet Korkmaz’ın eşinden boşandığı ve yeniden evlenmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ahmet Korkmaz’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. İHA

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