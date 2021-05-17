Hastane ve banka önleri lebalep doldu

Covid-19 vaka sayılarının 60 bini bulmanın ardından yaşanan 17 günlük ‘Tam Kapanma'nın sona ermesiyle sessizliğe bürünen kentlerde hareketlilikler tekrar başladı. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte 17 gün evlerinde kalan vatandaşlar, dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşarken, kentlerin bazı noktalarında ürküten yoğunlukların tekrar oluşmasına sebep oldu.

HASTANE VE ÖDEME NOKTALARINDA YOĞUN KALABALIK

17 günlük kapanmada sessizliğe bürünen Manisa, kısıtlamaların kalktığı ilk gün eski hareketliliğine kavuştu. Kısıtlamanın sonlandığı ilk günde kendisine dışarı atan vatandaşların birçoğu fatura ödeme noktalarına, bankalara ve ATM'le akın ettiği gözlendi. Banka önlerinde ve ödeme noktalarında uzun kuyrukların oluştuğu dikkat çekti.

Kapanma süresi boyunca hastanelerden sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar ise hastanelerin polikliniklerinde yoğunluğun oluşmasına sebep oldu. Manisa Şehir Hastanesi'nin polikliniklerinde yaşanan yoğunluk tedirginlik yarattı.

“TAM KAPANMA KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI”

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, 17 günlük kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte kentlerde ilk gün yaşanan yoğunluğun tekrar vaka sayılarının yükselmesine sebep olabileceğini dile getirdi.

17 günlük kapanmanın vaka sayılarını hedeflenen 5 binin seviyelerine düşürmediğine dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Duran şu ifadelere yer verdi; “17 günlük tam kapanma bilim kurulunun hedeflediği sonucu vermedi. Yani tam kapanma esasında kağıt üstünde kaldı. Önceki kısıtlamalarda çok bir fark olmadı. Kısıtlamalarda çeşitli sektörlerdeki işyerleri kapandı, esnaf kapandı, ancak vatandaş fırsatını buldukça dışarıdaydı. Tam kapanma vaka sayılarında düşüş yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu salgının tamamen kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Hastalığın bulaşıcılığı halen devam ediyor. Risk halen yüksek. Şuanda vatandaşlarımız tam normalleşmeye geçildiğini zannediyor. Bir rehavete kapılma var. Bu tehlikeli bir durum. Önümüzdeki birkaç gün daha tablolarda vaka düşüşlerini görebiliriz. Ancak sokaklarda, caddelerde yaşanan bu yoğunluk vaka sayılarında bir artışın yaşanacağını gösteriyor.”

“HALEN DAHA AŞI SIKINTISI YAŞANIYOR”

17 günlük tam kapanmada sürecinde Türkiye'de yüzde 2'lik aşılama yapılabildiğine dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Duran açıklamasına şöyle devam etti; “Eğer elimizde yeteri kadar aşı olabilseydi 17 günlük tam kapanma bizim için büyük fırsattı. Toplumun yüzde 70'lik kesimini aşılayabilirdik. Ama böyle bir fırsatı elemizden kaçırdık. Çünkü aşı yok. Eğer toplumun büyük bir kısmını aşılayamazsanız tam kapanmalar geçici bir önlemdir. Ciddi anlamda aşı sıkıntısı var. Aile hekimi arkadaşlar aşıların kendilerine ulaşmadığını ifade ediyor. Eğer aşılama hızlı bir şekilde yaşanmazsa önümüzdeki süreçlerde yine kapanmalarla karşı karşıya kalabiliriz.”