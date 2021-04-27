Hastanede iftar sonrası aşı yoğunluğu

Bolu’da corona virüsüne karşı aşılama süreci devam ediyor. Vatandaşlar, tercihlerine göre Biontech ya da Sinovac aşılarını oluyor. Çok sayıda vatandaş, iftardan sonra aşı olmayı tercih etti.

İftardan sonra aşının yapıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi sırası gelince aşılarını oldu.

“DİYANET’E İNANMADIM”

Aşı olan bir vatandaş, “Ramazan dolayısıyla olağan böyle bir durum. Biz de bekledik. Oruç tuttuğum için bekledim. Diyanet’e inanmadım, kendi inancıma göre aşımı iftardan sonra oldum.” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Kalabalık var. Biontech aşısı oldum. Şimdi sağlığım iyi, herhangi bir sorun yaşamadım. Ramazan nedeniyle iftardan sonra geldik” diye konuştu. DHA

