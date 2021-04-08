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Hastaneye gideceğini söyleyen kadının deniz kıyısında cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinden hastaneye gideceğini söyleyerek ayrılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Aynur Şirin'in (24), deniz kıyısında cesedi bulundu.

Güncellenme: 20:59, 08/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Hastaneye gideceğini söyleyen kadının deniz kıyısında cesedi bulundu

Ovaeymir Mahallesi’nde yaşayan Aynur Şirin, iddiaya göre geçen salı günü yakınlarına hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Akşam eve dönmeyen Şirin’in gidebileceği yerlerde arayan yakınları kendisini bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bu sabah, İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde bir kadın cesedi bulundu.

Jandarma ekiplerin yaptığı araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Aynur Şirin olduğu belirlendi. Vücudunda kesici ve delici bir yara izine rastlanmadığı belirtilen Şirin’in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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