Hastanın ismini vermeyen filyasyon ekibine saldırdı

Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde Covid-19 teşhisi konulan bir hastaya ilaç vermek üzere giden İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, C.G. ‘nin hedefi oldu. Sağlık ekiplerine hastanın ismini soran C.G., isminin açıklanmasının yasalara göre suç olduğu yanıtı aldı. Aldığı yanıta sinirlenen C.G. ekibe fiziki ve sözlü saldırıda bulundu, bindikleri aracı tekmeledi. Sağlık ekibinin polis çağırması üzerine olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kısa bir takip sonucu C.G.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekibine yapılan saldırıyı kınayan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, “Söke ilçemizde pozitif bir hastamıza filyasyon ve ilaç vermek üzere görevli giden ekibimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.