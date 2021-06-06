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Hatay sınırında 3 bin 754 saka kuşu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da bir traktör römorkunda koruma altındaki 3 bin 754 saka kuşunun ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 20:40, 06/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Hatay sınırında 3 bin 754 saka kuşu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Antakya ilçesi Narlıca mevkisinde ‘hudut kartalları’nın durdurduğu traktörün römorkunda çok sayıda saka kuş tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, “Hudut kartallarımız sevimli dostlarımızın da güvenliğini sağlıyor” diyerek bilgilendirmeyi sosyal medyadan yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “Tarım amacıyla Hatay/Narlıca hududuna gelen traktörün römorkunda 3 bin 754 adet Saka türü kuş tespit edildi” denildi. Türü koruma altında olan Saka kuşlarının kurtarılarak doğaya bırakıldığı açıklandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hatay Milli Savunma Bakanlığı