Hatay’da aynı gün birden çok yangın çıktı! Kısa sürede yayıldı

Antakya’daki Habib-i Neccar Dağında öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları sürerken, bu kez aynı dağda farklı noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çok sayıda personelle müdahale ettiği yangın kenttin her noktasından göründü.

Her yıl aynı noktalarda yangın meydana geldiği ve bundan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Talip Köleoğlu, akşam saatlerinde çıkan yangın için çok sayıda aracın şehir içinden geçerek bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Endişe içerisinde yangını izlediklerini söyleyen Köleoğlu, “Habib-i Neccar Dağındaki yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri canla başla çalışıyor, Allah yardımcıları olsun. İnşallah bir an önce söndürülür ve daha fazla ağacımız kül olmasın” dedi.

Ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan başlattığı çalışmalar devam ediyor.

HASSA’DA DA İKİ AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları’ndan akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkilileri bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birbirine birkaç kilometre mesafede iki yangının olduğunu belirledi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan iki yangını söndürmek içip ekipler, karadan çalışma başlattı.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale devam ediyor. DHA