Hatay’da çıkan 8 ayrı hortum korkuttu

Akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi&#8217;nde denizde çıkan hortum korkuttu.. Art arda açıklarda 8 ayrı hortum görüntülenirken, kısa süre sonra sona erdi. Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı. (İHA). aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6490486}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/hatayda-cikan-8-ayri-hortum-korkuttu-6490486');var aip2_pageCategory = "sozcu-Günün İçinden";aip2('newsArticle', {"identifier":6490486,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/hatayda-cikan-8-ayri-hortum-korkuttu-6490486/","headline":"Hatay&#8217;da u00e7u0131kan 8 ayru0131 hortum korkuttu","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"["Hatay"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/16/iecrop/hortum-iha_16_9_1623871243-880x495.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-06-16 22:20:50","dateModified":"2021-06-16 22:20:50","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":293}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/hatayda-cikan-8-ayri-hortum-korkuttu-6490486/');