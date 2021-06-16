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Hatay’da çıkan 8 ayrı hortum korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan 8 hortum korkuttu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:20, 16/06/2021
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Akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde denizde çıkan hortum korkuttu.

Art arda açıklarda 8 ayrı hortum görüntülenirken, kısa süre sonra sona erdi. Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı. (İHA)

Hatay