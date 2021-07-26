Hatay’da Gadir-i Hum bayramı kutlanıyor

Hatay’da, Hazreti Muhammed’in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali’yi kendisinin halefi olarak tayin ettiği gün olduğuna inanılan ve bayram olarak kutlanan Gadir-i Hum heyecanı yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen Alevi inancına mensup vatandaşlar, çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdi. Ritüellerde dualar edilerek buhur yakıldı. Bayram klasiği olan ve gece boyu büyük kazanlarda pişirilen yöresel ve ortak yemek olan hirisi (keşkek) de bayram sabahı dağıtıldı.

HATAY VALİSİ: BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLERİM

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya üzerinden bayram kutlama mesajı yayımladı. Doğan mesajında; “Medeniyetlerin buluştuğu, mezheplerin kaynaştığı, birlik beraberliğin en güzel örneği Hatay'da, Alevi hemşehrilerimizin Gadir- i Hum Bayramı'nı kutlar, bu anlamlı günün tüm ülkemize barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZDEKİ SAYGI, SEVGİ VE KARDEŞLİĞİN TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da yayımladığı mesajında Hatay'daki saygı, sevgi ve kardeşliğin dünyaya örnek olmasını dileyerek, “Hatay'ımız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir şehirdir. Herkesin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörülü bir ortamda yaşadığı şehrimizde bayram sevincini yüzyıllardır ortak sevincimiz olarak görüyor, birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz.

İlimizin sahip olduğu bu eşsiz değer tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir. Şehrimizdeki bu atmosferin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak sorumluluğundadır. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimizdeki saygı, sevgi ve kardeşliğin tüm dünyaya örnek olmasını temenni eder, tüm Alevi hemşehrilerimin Gadir Hum Bayramı'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

GADİR HUM BAYRAMI’NDA NELER YAPILIR?

Gadir Hum Bayramı Alevi itikadına göre en büyük bayramdır. Gadir Hum olayında Peygamber Efendimizin Hz. Ali'ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Alevi inancına mensup vatandaşlar, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler.

Gadir Hum Bayramı'nda başlıca yapılması tavsiye edilenler; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, Seyyid İbn Tavus’un “İkbal” adlı kitabında Resulullah’tan rivayet ettiği sığınma duasını okumak, Nubde Duasını okumak, gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak (her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete’l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okunur), Mümin kardeşlerin birbirlerini görünce yekdiğerini şu şekilde tebrik etmeleri: “Bizim Emirilmüminin ve Ehlibeyt imamlarının velayetine sarılanlardan eden Allah’a hamdolsun.”, 100 Defa “Dinin kemalini ve nimetinin tamamlanmasını Emirilmüminin Ali bin Ebu Talib’in velayeti kılan Allah’a hamdolsun.” demek şeklindedir.