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Havai fişek fabrikasındaki patlamada tahliye kararı

Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ara karar açıklandı. 5 gündür devam eden duruşmada, mahkeme tutuklu sanıklardan İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozkurt'un tahliyesine karar verdi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 15:15, 19/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Havai fişek fabrikasındaki patlamada tahliye kararı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı Yukarıçalıca Mahallesi’nde kurulu havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili görülen davada ara karar açıklandı.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TAHLİYE EDİLDİ

Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda geçen yılın temmuz ayında yaşanan patlamayla ilgili davada karar çıktı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Yaşar Coşkun, Asiye Angın, Erşan Öztürk, Hasan Alivelioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. İş Güvenliği Uzmanı tutuklu sanık Aslı Bozkurt’un ise tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz’da  meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu fabrikada daha öncede patlamalar yaşanmış, ancak fabrika üretime devam etmişti.

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