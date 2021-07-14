Havai fişek patlatmak isterken dehşeti yaşadı

Konya'da CNC operatörü olarak çalışan Ahmet Karagül, daha önceden birçok düğünde havai fişek patlattığı için Meram ilçesi Dere mahallesinde Pazar akşamı gerçekleştirilen düğünde de bu görevi üstlendi. Havai fişekleri ateşleyen Karagül bir anda dehşeti yaşadı. Havai fişekler elinde patlayan Karagül'ün 8 parmağı parçalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Karagül, yaklaşık on buçuk saat süren bir ameliyatın ardından 7 parmağı dikilirken bir parmağı ise kurtarılamadı.

“NEŞELİ GÜNLERİMİZİ KANA BULAMAYALIM”

Yaşadığı dehşet anlarını anlarını anlatan Ahmet Karagül, şunları söyledi:

* Önceden katıldığım düğünlerde havai fişek patlatmıştım. Bu düğünde de patlatmak için havai fişeği yakmaya çalıştığımda bir anda hepsi patladı. Panik ile bir şey de yapamadım. Bu gibi ürünlerin daha bilinçli atılması gerekiyor. Biz bilinçsiz attık. Sözde düğüne gittik ama düğünü kana buladık. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı, çok pişman oldum. Kolumda kırıklar, vücudumda yanmalar ve parmaklarımda kopmalar meydana geldi.

* Parmaklarımdan bir tanesi alındı. Olay esnasında toplamda sekiz parmağım koptu. Doktorlar tarafından kopan sekiz parmağım dikildi. Fakat dikilen bir parmağımda sıkıntı olduğu için o parmağım alındı. Doktorlarım sürecin takibinde belki daha fazla parmağımın alınabileceğini söylediler. Şimdilik sadece bekliyorum. Düğünlerde bu tarz havai fişek gibi konular gerçekten gereksiz neşeli günlerimizi kana bulamayalım.