Havasız kalan 10 bin tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ta bir çiftlikte havalandırmanın arızalanması sonucu telef olan yaklaşık 10 bin tavuk, ilaçlama ve kireçleme işlemlerinin ardından çukura gömüldü.

Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi’nde 48 yaşındaki 4 çocuk annesi Sevim Demir’e ait tavuk çiftliğinde önceki akşam saatlerinde havalandırma sisteminin arızalanması sonucu yaklaşık 10 bin tavuk oksijensiz kalarak telef oldu.

Telef olan tavuklar belediye tarafından tahsis edilen 3 kamyona yüklendi. Daha sonra ilaçlama işlemi yapılan tavuklar, çukura gömüldü.

Telef olan tavuklarının gözyaşları içinde gömülmesini izleyen çiftliğin sahibi Sevim Demir, “Çocuklarımın rızkıydı hepsi gitti” diye ağladı.