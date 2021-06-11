Hayvan otlatan kardeşlere yıldırım çarptı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Teperik Mahallesinde hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdüren ailenin iki çocuğu Mehmet Dinçer (21) ve L.D. (16) mahalle yakınlarındaki bir kırsalda hayvan otlattıkları sırada başlayan sağanak yağışta yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekibince Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşten Mehmet’in yıldırım düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştuğu ve ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler ambulansla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Demirci ilçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)