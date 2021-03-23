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HDP ilçe başkanları serbest bırakıldı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda yakalanan HDP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişinin serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 09:47, 23/03/2021
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından 4 ilçede 15 ayrı adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP Beşiktaş ilçe Başkanı R.B. ile Kâğıthane ile HDP İlçe Başkanları B.D. ve A.Y'nin de olduğu 10 şüpheli yakalanmıştı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden HDP Beşiktaş ilçe Başkanı R.B. ile Kâğıthane HDP İlçe Başkanları B.D. ve A.Y'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Baran S. isimli şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:09:33,