HDP’den AKP’liler hakkında suç duyurusu

Şırnak İl Genel Meclisi’nde HDP’li ve AKP’li üyeler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada HDP'li üyelerin iddiasına göre; AKP’li İl Genel Meclis Üyesi İsmet Öter, HDP'li İl Genel Meclis üyelerine küfür etti ve sandalyeyi HDP'li üyelere fırlatmaya yeltendi.

HDP’Lİ ÜYE OLAYI ANLATTI

Şırnak İl Genel Meclisi üyesi HDP’li Sait Balica, AKP'li İl Genel Meclis Üyeleri olan İhsan Gök ve İsmet Öter'in HDP'li meclis üyelerine tehdit ve saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

*4 Haziran 2021 tarihinde yapılan il genel meclis toplantısında meclis grup başkanı ve HDP'li Zozan Aykut başkanlığında toplantı yaparken AKP'li üyelerden İhsan Gök ve İsmet Öter grubumuza yönelik sözlü saldırılarda bulunmuştur. Sözlü saldırılardan kastımız ise dilekçede İsmet Öter bize karşı sinkaflı küfür etti.

*Yine İsmet Öter elini beline götürerek silahını göreceğimiz şekilde kavrayarak tutmak suretiyle bizleri silah ile tehdit etmiştir. Yine İsmet Öter bize yönelik, ‘siz artık buradan hiçbir önerge geçiremezsiniz, ben buradayım.

*Siz bundan sonra göreceksiniz ne yapacağımı, Beytüşşebap adına hiçbir önerge veremeyeceksiniz' şeklinde tehditvari konuşmuş ve ‘O. çocukları' diyerek bize hakaret etmiştir. Eline sandalye alarak bizim grubumuza saldırmaya çalışmıştır. Araya giren memurlar kavgayı engelledi.

*İhsan Gök ise, ‘Sizinle dışarıda görüşürüz, meclis çoğunluğunuzu sizin elinizden alacağız' şeklinde tehditvari konuştu. Bütün bu olaylara ilişkin olarak bulunduğumuz yerde ses ve görüntü kaydeden kamera kayıtları vardır.

*Bu olaylara memurlar da şahittir. Bize bu şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunan İl Genel Meclisinin AKP'li üyeleri İhsan Gök ve İsmet Öter'den davacı ve şikayetçiyiz.

HDP'li 9 meclis üyesi, AKP'li Öter ve Gök hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AKP’Lİ BAŞKAN: HAFİF BİR TANSİYON YÜKSELDİ

İddiayla ilgili konuşan AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, HDP'li üyelerin iddialarını kabul etmeyerek, esas tehdit edenin HDP'liler olduğunu söyledi. Erkan, şunları söyledi;

*Hafif bir tansiyon yüksekliği geliştiği doğrudur. Ama bunu farklı yansıtmaları tamamen siyaset devşirme çabasıdır. Esas tehdit eden onlardır. Aba altından sopa gösterip, arkalarına aldıkları dağ ve örgütle tehdit etmeleri de bütün halk tarafından bilinen bir şeydir.

*Bizim İl Genel Meclis Üyelerimiz birçok defa dediler ki; ‘Yerel basın gelsin meclis oturumunu kayda alsın.' Bu bizim ne kadar şeffaf çalıştığımızı gösteriyor. Ancak bunu kabul etmediler. Halkın yararına olacak tekliflerimizi reddediyorlar. Çünkü onların hizmet etmek gibi bir derdi yok.

*Kendi siyasetlerinin yetersizliğinden olsa gerek en ufak bir tansiyon yüksekliğini böyle tehditmiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bunların hiçbir tanesi gerçeği yansıtmıyor. Yerel seçimlerden hemen sonra dedik ki ‘Memleketin faydasına atacağınız hangi adım varsa biz bunu destekleriz.' Ama onların böyle bir yaklaşımı yok. Onlar için ‘AK Parti teklif ettiyse reddedilmeli.' Uyuşturucuyla mücadele ile alakalı bir çalışma yapıyoruz ret, gençlikle alakalı yapıyoruz ret, köye su lazım ret…

*İhtiyaç olup olmadığı bunların umurunda değil. Yeter bu halkı bu şekilde oyalamaları. Halk da bıktı biz de bıktık. Bu iddiaları kabul etmemekle beraber, esas tehditi de onlar etmiştir.

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