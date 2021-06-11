HDP’li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi

Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaptıkları sırada çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlatmıştı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında operasyon düzenlenmiş, ilçe binasında terör örgütü elebaşının afiş ve posterlerinin bulunduğu gerekçesiyle eş başkanlar Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç gözaltına alınmıştı.

Sağlam, ‘Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanırken, Kılıç ise, aynı suçtan yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ifadesine yer verilen Sağlam’ın, “Aşırı şekilde mağdur edildim. Parti binasında ele geçirilen örgütsel materyallerle benim bir alakam yoktur, örgüt üyeliği suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum” dediği belirtildi.

“İLLEGAL FAALİYETTE BULUNMADIM”

Kılıç’ın ise ifadesinde, “Örgütsel bir etkinlik ya da toplantıya kesinlikle katılmadım. Parti binasında ele geçirilen suç unsurlarıyla hiçbir alakam yoktur. Siyaset Bilimi öğrencisi olduğum için tecrübe kazanmak adına yasal bir partide yöneticilik yaptım. Bunun haricinde illegal hiçbir faaliyette bulunmadım” dediği öğrenildi.

25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Ercan Sağlam ile Dilan Kılıç hakkında, ‘Terör örgütü propagandası yapmak' ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından11 buçuk yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafında kabul edildi. Önümüzdeki günlerde Sağlam ile Kılıç, hakim karşısına çıkacak.