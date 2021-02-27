Hem aracına çarptılar hem de öldüresiye dövdüler

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Acar Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari bir araç, Ali A.(41)'ya ait olan park halindeki araca çarptı.

Sesi duyarak sokağa inen Ali A., hafif ticari araçtan inen 5 kişi ile tartışmaya başladı. Kazayla ilgili rapor tutturmak isteyen Ali A., araçtaki 5 kişi tarafından feci şekilde darp edildi.

Daha sonra araca binen şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından ve sırtından yaralanan Ali A., sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. İHA

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