Hemşire anne coronadan öldü, sezaryenle alınan bebeği yoğun bakımda

Sivas’ın Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli, Sefa Cesur ile 2 yıllık evli ebe Merve Cesur, 29 Nisan günü corona virüsten rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas Numune Hastanesi’ne yatırılan Cesur’un tedavisine başlandı. Durumu ağırlaşan Merve Cesur’un karnındaki kız bebeği 6 Mayıs günü sezaryenle alındı.

ANNELER GÜNÜ’NDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken annesi Merve Cesur, 9 Mayıs’ta Anneler Günü’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cesur’un cenazesi aynı gün kent mezarlığında toprağa verilirken bebeğinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Merve Cesur’un ölümü sonrası Türk Tabipler Birliği yaptığı açıklamada; ”Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz”, “Oyalama değil yasa” etiketleriyle yaptığı açıklamada “Sivas Zara Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Hemşire Merve Cesur’u COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” dedi.

Yoğun bakımdaki bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

“YALNIZ BIRAKILDIK, ANISINI PAYLAŞIR MISINIZ…”

Merve Cesur’un kardeşi, “Ablam, 30 yaşındaydı Zara Aile Sağlık Merkezi’nde ebe olarak çalışıyordu. Bu merkezde 1.5 yıl pandemide görev aldı. Doğumuna 1 ay kala covide yakalandı. 8 gün serviste kaldı. Acil sezeryanla ameliyat oldu ve yoğun bakımın 3.gününde vefat etti. Bebeğini göremedi, bizleri göremedi. Cenazesine kimse gelemedi. Hiçbir sağlık kuruluşu taziye göndermedi. Ablamı mezarında da hastanede de yalnız bıraktılar. Lütfen siz anısını paylaşır mısınız” dedi.