Hepsi bir evden çıktı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında “Tehdit- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçları ile ilgili olarak olaya karıştığı tespit edilen S.B'nin adresi belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon yapıldı. Operasyon da şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ise 4 adet muşta, 17 adet çeşitli marka ve modellerde bıçak, 1 adet balta, 2 adet hançer, 1 adet oluklu balta, 1 adet komando bıçağı, 1 adet kama, 3 adet sustalı bıçak, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör,19 adet fişek, 1 adet havalı tabanca,1 adet şarjör, 20 adet fişek, 2 adet MKE yapımı 9 mm fişek ve 1 adet ön kısmı kesici ve delici muşta ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli ifadesi alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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