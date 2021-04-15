‘Her şeyi göze alıyorum’ diyerek kadını dakikalarca darbetti

Adana’da yaşandığı belirtilen darp olayını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını ileri sürdü.

Hayatlarından endişe ettiklerini belirtip, ‘Lütfen bize yardım edin’ notuyla paylaşılan görüntülerde saldırganın bir kadını dakikalarca darbettiği görüldü. Saldırgan, kendisini görüntüleyen kişiye, “Çek, çek” diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler ediyor.

Görüntüyü çeken kişi, yanındaki bir başka kişiye “Aradın mı polisi?” diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde “Korkma, korkma” dediği duyuluyor.

“10 SENE DE YATSAM GÖZE ALIYORUM”

Görüntülerde saldırganın, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde düşürdüğü kadına, “Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum” ifadeleri yer aldı.

“SENİ YOK EDECEĞİM”

Saldırgan, yere düşürdüğü kadını bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken kişiye, “Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler” diyerek tükürdüğü de kaydedildi. DHA

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