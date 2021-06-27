Herkesin önünde aracını yanaştırdı, binlerce liralık sigara çaldı

Olay, Şişli, Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, sigara dağıtımı yapan E.Ü. bir müşterisinin siparişlerini teslim etmek için aracını yol kenarına park etti. Aracından sigaraları alan E.Ü. kapıyı kilitleyerek müşterisinin yanına gitti. E.Ü. hesap yaparken, park ettiği kapalı kamyonetin yanına bir araç yanaştı. Sigara dağıtım aracına iyice yaklaşan şüpheli aşağıya indi. E.Ü.'nün aracının kapısını zorla açan şüpheli kaçtı.

88 BİN LİRALIK SİGARA

İstanbul'un en kalabalık yerlerinden yayaların gözleri önünde 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çalınırken durum polise bildirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili hemen çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından aracın plakası belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri aracın plakasından şüpheliye ulaşmak istedi. Ancak plakaların sahte olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri çalışmalara devam ederken bölgede bir şirket aracı tespit edildi. Aracın hırsızlık olayında kullanıldığı belirlendi. Aracın sürücüsü F.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalınan sigaralar da ele geçirildi

SERBEST KALDI

Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheli, işlemlerin ardından “Otodan Hırsızlık” suçlamasıyla adliyeye gönderildi. F.A., hakkında adli kontrol hükmü uygulayarak serbest bırakıldı.