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HES kodu tartışmasında kan aktı

İzmir'de HES kodu eşleştirmesi olmadan belediye otobüsüne binen bir kişi, kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:35, 22/03/2021
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Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesindeki Bahri Baba otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 numaralı Ballıkuyu – Konak seferi yapan belediye otobüsüne, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, HES kodu eşleştirmesi olmadan belediye otobüsüne bindi.

Otobüs şoförünün kod istemesine rağmen göstermemekte ısrarcı olan kişiye, otobüste bulunan yolculardan Uğur E. tepki gösterdi. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otobüsten inmemekte ısrarcı olan şüpheli şahıs, daha sonra bıçakla Uğur E.'yi yaraladı. Şüpheli daha sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı.

Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uğur E., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Uğur E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:32,