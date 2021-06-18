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Hırsız izin yapmadı!

Cezaevinden izinli çıktı, bir haftada yedi 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı

Güncellenme: 14:47, 18/06/2021
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Hırsız izin yapmadı!

Tekirdağ’da bir haftada 7 ayrı adresten hırsızlık yapan Ceyhan Kara, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı. Corona virüs tedbirleri kapsamında, hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Kara, tutuklandı.

Çorluda farklı mahallelerde son bir hafta içinde lokanta ve kafelerde 7 ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Polis, iş yerleri ve bölgedeki 150 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelinin Ceyhan Kara olduğunu belirledi. Kasalardan para ve bilgisayar çalarken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Kara, evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Kara’nın, daha önce de hırsızlık suçundan tutuklandığı, kaldığı cezaevinden corona virüs tedbirleri kapsamında izinli çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan Kara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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