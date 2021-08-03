Hırsızı ‘Canım annem’ dövmesi yakalattı

İstanbul'da 10 gün içerisinde 3 ayrı adrese giren hırsızlar, evlerde değerli ne varsa alarak kaçtı. Hırsızların peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerden birini elindeki "Canım Annem" yazılı dövmesinden belirleyerek yakaladı.

HABIP ATAM

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Şişli’de 26 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında 3 “Evden Hırsızlık” olayı meydana geldi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler evlere giren hırsızların aynı kişiler olduğunu fark etti.

DÖVMESİ ELE VERDİ

Polis ekipleri hırsızların kimliğini belirlemek için araştırma yaparken şüphelilerden birinin elindeki ayrıntı dikkat çekti. Elinde dövme bulunan şüphelinin görüntüleri özel tekniklerle iyileştirildi. Yapılan çalışmada şüphelinin elinde “Canım annem” yazdığı anlaşıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık masası dedektifleri, elindeki dövmeden yola çıktığı şüphelinin Muhammet K. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından 8 suç kaydı olan Muhammet K. (20) gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan diğer ismin ise 7 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. olduğu anlaşıldı. A.K.'de polis ekiplerince yakalandı.

BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet K. tutuklanırken, A.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.