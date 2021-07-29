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Hırsızlar 15 saatlik operasyonla yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin 15 saatlik operasyonla gözaltına aldığı 12 hırsızlık şüphelisinden 10’u mahkemeye sevk edildi, 8’i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 19:12, 29/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Hırsızlar 15 saatlik operasyonla yakalandı

Kuşadası'nda değişik tarihlerde ve farklı mahallelerde evden, iş yerinden hırsızlık, motosiklet, bisiklet, oto hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün akşam operasyon için düğmeye bastı. Olay yeri teknik çalışmaları yapan, çevredeki güvenlik ve mobese kameraları inceleyen polis ekipleri, 12 şüphelinin eşkal ve bilgilerine ulaştı.

15 SAATLİK OPERASYON

Polis ekipleri dün akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. 15 ayrı hırsızlık olayı ve 2 ayrı gasp olayının şüphelilerine yönelik 15 saatlik operasyon sonunda 12 şüpheli yakalandı. Polisteki sorgularından sonra bu gün öğlen saatlerinde Kuşadası Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.C.B. ile İ.A. savcılıkça, B. Y. ile H. B. mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemece tutuklanan N. K., A. E., U. D.,H. B.,Ö. İ., İ. D., M. O. ile R. Ö. ise Söke Cezaevine gönderildi.

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