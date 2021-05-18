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Hırsızlar abarttı: Tren raylarından söküp çaldılar

Diyarbakır’da gözü dönmüş hırsızlar, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atarak tren raylarının demir aksamlarını çaldı. Suçüstü yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme: 16:37, 18/05/2021
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Hırsızlar abarttı: Tren raylarından söküp çaldılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Alangör Mahallesi'nde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine icra edilen devriye faaliyetinde tren raylarının demir aksamlarını sökmek suretiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F., S.Y. ve İ.Y. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine bilgi verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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