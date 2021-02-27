Hırsızlar kuaförden 60 bin liralık kaynak saç çaldı

Mardin’in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Kültür Caddesi İsmet Kent Çarşısı’nda faaliyet gösteren bir kadın kuaför salonun kapısını levye ile kırarak içeriye girdi. Salona giren hırsızlar, 60 bin lira değerinde 7 bin 500 adet kaynak saçı çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayını polis ekiplerine bildiren İşletme sahibi Onur Dede, hırsızların bir an önce yakalanıp çalınan malzemelerinin kendisine teslim edilmesini istedi. Pandemi nedeni ile zor günlen geçirdiklerini ifade eden Dede, çevredeki esnafları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için arama çalışması başlattı. (İHA)