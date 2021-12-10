Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık için girdiği öne sürülen trafoda akıma kapılan Cüneyt Uzunkol hayatını kaybetti.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde meydana geldi. Kablo hırsızlığı için elektrik trafosuna girdiği öne sürülen 43 yaşındaki Cüneyt Uzunkol, akıma kapıldı.

Bu sırada bölgede bulunan bir fabrikanın elektrikleri kesildi. Fabrika yetkilileri, kontrol etmek amacıyla geldikleri trafoda Cüneyt Uzunkol’un cansız bedeni ile karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Uzunkol’un cenazesi, morga kaldırıldı. (DHA)