Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Topağaç mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna bisikletle gelen S.K. ile arkadaşı M.K., market içinde dolaşırken, kasiyerin elindeki parayı girdiği ofiste masanın üzerine bıraktığını gördü. Kasiyerin ofisten ayrılması üzerine içeri giren 2 çocuk, masanın üzerindeki 23 bin 100 lirayı alarak bisikletleriyle kaçarken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlığı daha sonra fark eden istasyon çalışanları durumu jandarmaya bildirdi.

ÇOCUKLAR İTİRAF ETTİ

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), iş yeri ve çevredeki güvenlik kameraların incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandıkları bisikletlerden birinin marka ve modelinden yola çıkan jandarma, kimlik ve adreslerini belirleyerek, evlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler S.K. ve M.K.’nin daha önceden toplam 17 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, suçlarını kabul ederek, aldıkları paranın bir kısmını harcadıklarını bir kısmını da ailelerine verdiklerin söyledi.

Çocukların parayı verdiklerini söylediği S.K.’nin annesi N.K., ile M.K.’nın babaannesi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve babaanne, ‘Çalıntı parayı almak ve kullanmak’ suçundan tutuklandı. Çocuklar ise ailelerine teslim edildi. (DHA)