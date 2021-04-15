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Hırsızlık yaptığı yere bir daha gelince yakalandı

Samsun'da hırsızlık yaptığı yere bir gün sonra polislerin güvenlik kameralarını incelediği sırada gelen E. K. yakayı ele verdi.

Güncellenme: 22:54, 15/04/2021
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Hırsızlık yaptığı yere bir daha gelince yakalandı

Gazi Polis Merkezine bağlı ekipler, Karadeniz Mahallesinde tadilat halinde bir binadan kalorifer peteği ve plastik kapı çalındığı ihbarı aldı. Olayın fark edilmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, yapılan çalışma sırasında eşkale uygun bir kişinin olay yerinden geçtiğini fark etti.

Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. Sorgusu sırasında polise yanlış isim vermeye çalışan şüphelinin E.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin olayı bir gün önce gerçekleştirdiği ve yeniden binaya geldiği anlaşıldı. Hırsızlık suçundan daha önce çok sayıda suç kaydı bulunan E.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. DHA

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